Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alev topuna dönen kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrasında kamyonetten geriye demir yığınları kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet bir anda alev topuna döndü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, alev topuna dönen kamyonete müdahale ederek söndürdü. Kamyonetten geriye demir yığınları kalırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa