Alev topuna dönen aracını saniye saniye kayda aldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Alev topuna dönen aracını saniye saniye kayda aldı Bursa'da seyir halinde olan araç alev alev yandı Bursa'da seyir halindeki araç alev topuna döndü, otomobil sürücüsü o anları cep telefonuyla kayda aldı.
Alev topuna dönen aracını saniye saniye kayda aldı
Bursa'da seyir halinde olan araç alev alev yandı
BURSA - Bursa'da seyir halindeki araç alev topuna döndü, otomobil sürücüsü o anları cep telefonuyla kayda aldı.
Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara yolu Kestel ilçesi yakınlarında seyir halinde olan otomobil bir anda yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi. Araç sahibi küle dönen aracını cep telefonuyla saniye saniye çekti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahalede bulundu. Kullanılamaz hale gelen otomobilin neden yandığı ise araştırılıyor.
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa