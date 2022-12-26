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Alev topuna dönen ahırda 1 hayvan telef oldu

3. Sayfa Haberleri

Alev topuna dönen ahırda 1 hayvan telef oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, gece saatlerinde Gazi Süleymanpaşa Mahallesi 3032. Sokak'ta L.Ö.'ye ait ahırda meydana geldi. Çıkan yangında ahır kısa sürede alev topuna dönerken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, ahırda bulunan hayvanları tahliye etti. Bir büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

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