Alev topluna dönen tır dorsesi kameraya yansıdı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde alev topluna dönen tır dorsesi cep telefonu ile görüntülendi.

Büyükçekmece ilçesi Ahmediye Mahallesi Çatalca Gişeler mevkiinde seyir halinde olan tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Aniden alev alana tırın dorse kısmı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, tırın dorse kısmının alev alev yandığı görülüyor. - İSTANBUL