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Alev topluna dönen tır dorsesi kameraya yansıdı

Alev topluna dönen tır dorsesi kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde alev topluna dönen tır dorsesi cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde alev topluna dönen tır dorsesi cep telefonu ile görüntülendi.

Büyükçekmece ilçesi Ahmediye Mahallesi Çatalca Gişeler mevkiinde seyir halinde olan tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Aniden alev alana tırın dorse kısmı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, tırın dorse kısmının alev alev yandığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece İstanbul 3. Sayfa Haberler

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