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Alev alev yanan tır bomba gibi patladı... O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Alev alev yanan tır bomba gibi patladı.

Alev alev yanan tır bomba gibi patladı... O anlar kamerada

OSMANİYE Osmaniye otobanında seyir halindeki tırın dorse kısmında yangın çıktı. Yanan tırın bomba gibi patlaması ise kameraya yansıdı.

Olay, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında Kızlaç tüneli girişinde TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan tırın dorse bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan tırın dorse bölümü ardından patladı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle dorse kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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