Alev alev yanan tahtalar gecekonduyla otomobili küle çevirdi

ANKARA - Ankara'da istiflenmiş halde duran tahtaların tutuşması sonucu meydana gelen yangında bir ev ve otomobil küle döndü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1128. Sokak'ta, bir bahçede depolanmış halde duran tahtaların bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki ev ve garajına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, sıçradıkları gecekonduyu ve otomobili küle çevirirken olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.