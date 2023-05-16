Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alev alev yanan tahtalar gecekonduyla otomobili küle çevirdi

3. Sayfa Haberleri

Alev alev yanan tahtalar gecekonduyla otomobili küle çevirdi Ankara'da istiflenmiş halde duran tahtaların tutuşması sonucu meydana gelen yangında bir ev ve otomobil küle döndü.

Alev alev yanan tahtalar gecekonduyla otomobili küle çevirdi

ANKARA - Ankara'da istiflenmiş halde duran tahtaların tutuşması sonucu meydana gelen yangında bir ev ve otomobil küle döndü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1128. Sokak'ta, bir bahçede depolanmış halde duran tahtaların bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki ev ve garajına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, sıçradıkları gecekonduyu ve otomobili küle çevirirken olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Ankara Seçim Sonuçları
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ankara Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title