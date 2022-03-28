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Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Van'ın Erciş ilçesinde alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Vanyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Rıza Turgan'a ait 76 AU 531 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. - VAN

Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Van, 3. Sayfa, Haberler

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