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Alev alev yanan minibüsten yolcular kendilerini dışarı attı

3. Sayfa Haberleri

Alev alev yanan minibüsten yolcular kendilerini dışarı attı

Adıyaman'da seyir halindeki şehiriçi minibüs içinde yolcular varken alev aldı.

Adıyaman'da seyir halindeki şehiriçi minibüs içinde yolcular varken alev aldı. Yolcular son anda dışarı çıkarken, minibüs alev topuna döndü.

Olay, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Ali Ş. yönetimindeki 02 M 0295 plakalı minibüs seyir halinde iken motor kısmından biranda dumanlar yükseldi. Sürücü minibüsü durdurarak yolcuların inmesini istedi. Yolcular içinde iken duman ve alev yükseldi. Yolcular son anda minibüsten inebildi. Sürücü ve yolcuların yanı sıra mahalle sakinleri de yangına müdahale etti ancak büyümesini önleyemedi.

112 acil çağrı merkezine bilgi verildi. Alev topuna dönen minibüse olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmaz iken, minibüs kullanılmaz hale geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esentepe Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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