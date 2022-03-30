Alev alev yanan karoserler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Haberler

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Alev alev yanan karoserler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alev alev yanan karoserler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde araç kasa üretimi yapan firmada bulunan karoserler alev alev yandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde araç kasa üretimi yapan firmada bulunan karoserler alev alev yandı. İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Hanlıköy Mahallesi Eskişehir Caddesi üzerinde M.Z.'ye ait araç kasa üretimi yapan tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesiste bulunan karoserlerde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken birçok karoser kullanılamaz hale geldi. - SAKARYA

Alev alev yanan karoserler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Alev alev yanan karoserler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sakarya, Tragger, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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