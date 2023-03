Alev alev yanan feribottan toplu halde denize atlamayı düşünmüşler

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında içerisindeki araçlarla yanan feribotta mahsur kalan vatandaşlar, toplu halde denize atlayıp yüzerek kurtulmayı düşünmüşler.

Bandırma'dan Tekirdağ'a gelen bir feribot, bu sabah içerisindeki araçlarla beraber alev alev yanarken, yangınla beraber feribotta mahsur kalan vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Denizin açıklarından Tekirdağ'daki bir limana yanaştırılan feribottaki yangın itfaiye ekiplerinin de desteğiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 30 kişinin ilk tedavisi ayakta yapıldı. Yangında feribot ve içerisindeki araçlarda büyük hasar oluşurken, feribotta araçlardan bir tanesi hariç gerisinin yandığı görüldü. Yangın sırasında feribotta mahsur kalan vatandaşlar ise toplu halde denize atlayıp yüzmeyi düşünmüş.

"'Denize atlayalım' dediler"

Feribot yangınında dumandan etkilenen Bülent Uzunoğlu yaptığı açıklamada, korku dolu anlar yaşadıklarını ifade ederek, "Ben uyuyordum gemide, içeriye gelip 'Yangın var' diye bağırdılar. O panikle benim malzememin olduğu kamyondaki şoför ağabeyi uyandırdım. Ondan sonra gereken yerlere telefon edildi. Diğer arkadaşları uyardım panik yapmamaları için. Bazıları 'Denize atlayalım' dediler; yanıyor her taraf, patlamalar oldu, lastik patlamaları. Sonra Allah razı olsun devletimizden, Allah devletimize zeval vermesin; anında, çok kısa bir zamanda oraya yetişildi, gerekenler yapıldı. Bol bol ayran içtik, üzerimi değiştirdim; is olmuştu, duman, is kokusu üzerimize geldi. İçeride çok büyük panik oldu. Ama geri mürettebatı olsun, oradaki arkadaşlar olsun birbirimize sağduyulu hareket ederek bu olayı aşmış olduk" dedi.

Feribotta soğutma çalışması sürdürülürken, yangının feribotun içerisindeki bir araçtan çıkarak diğer araçlara sıçradığı iddia ediliyor. - TEKİRDAĞ