Alev alev yanan evdeki engelli genci ölümden babası kurtardı

Yanan evdeki engelli genci ölümden babası kurtardı

Dumana maruz kalan ve ellerinden yaralanan bedensel engelli genci babası dışarıya çıkardı

ANTALYA - Antalya'da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu gecekonduda çıkan yangında bedensel engelli genç, babası tarafından son anda kurtarıldı. Dumana maruz kalan ve ellerinden yaralanan genç, sağlık ekiplerince hastanede tedavi altına alındı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi 450 sokak üzerindeki altı işyeri olan bir gecekonduda saat 11.30 sıralarında çıktı. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığı belirtilen alevler bir anda evi sararken, bu sırada odada bulunan bedensel engelli Cengizhan Çiftçi adlı genci, babası Cuma Çiftçi tarafından dışarı çıkartıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunup söndürdü. Yangında gecekondu ve alt kattaki işyeri zarar görürken, dumandan etkilenen ve ellerinden yaralanan engelli genç sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk kontrolü ambulansta yapılan genç, ardından tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evi yanan Çiftçi ailesinin komşusu Yaşar Avaç, "Ben komşularıyım evdeydim yangın olduğunu söylediler ve birden dışarı fırladım. 3 çocuklu bir aileler. Yangın anında evden kaçtılar" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.