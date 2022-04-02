Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan bir ailenin evinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Süloğlu ve Lalapaşa belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangından geriye küle dönmüş ev kaldı. Alevlerle başa çıkamayınca evden ayrılan 2 kişi yangından yara almadan kurtuldu.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunup, aileye yardımcı olunacağı söyledi. - EDİRNE

Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi

Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi

Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süloğlu, Yangın, Edirne, 3. Sayfa, Haberler

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