Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu - Haberler

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Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu

Antalya'da bir apartmanın dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir apartmanın dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında apartmandan inemeyip çatıya çıkan 3 kişinin ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle indirildiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu

Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu

Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu

Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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