Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir apartmanın dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında apartmandan inemeyip çatıya çıkan 3 kişinin ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle indirildiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA