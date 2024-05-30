Alev alev yanan 300 balya saman küle döndü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 300 balya saman çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, samanlar tamamen yanarak küle dönüştü.
Alev alev yanan 300 balya saman küle döndü
KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 300 balya saman çıkan yangında küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Toylar Mahallesi'ndeki açık alında bulunan samanlarda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 300 balya saman küle döndü.