Alev alan park halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi 3. Sayfa Haberleri Alev alan park halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanarak kullanılmaz hale geldi. Alev alan park halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay 23.00 sıralarında Akçasu Mahallesinde meydana geldi. Recep Topal isimli vatandaşa ait otomobil motor kısmından alev aldı. Aracın yandığını gören vatandaşlar yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparken ihbar üzerine olay yerine polis ve Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ön kısmı tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Safranbolu Karabük 3. Sayfa Haberler

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