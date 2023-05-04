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Alev alan minibüs demir yığınına döndü

Alev alan minibüs demir yığınına döndü

3. Sayfa Haberleri

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeyken alev alan minibüsten geriye demir yığını kaldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeyken alev alan minibüsten geriye demir yığını kaldı.

Araç yangını, Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can G.'nin hakimiyetindeki 07 BFB 425 plakalı minibüs, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye

Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından alev topuna dönen araç, çalışmalar sonucu söndürüldü. Büyük maddi hasarın oluştuğu araç yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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