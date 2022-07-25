Alev alan çöp kamyonunu orman arazözü söndürdü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çetibeli Mahallesi üzerinde seyir halinde olan çöp kamyonundaki alevleri orman arazözü müdahale ederek söndürdüMarmaris'te seyir halinde olan çöp kamyonunun şoförü alevleri fark edince, hemen güvenli bir noktada durup müdahale etti.
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çetibeli Mahallesi üzerinde seyir halinde olan çöp kamyonundaki alevleri orman arazözü müdahale ederek söndürdü
Marmaris'te seyir halinde olan çöp kamyonunun şoförü alevleri fark edince, hemen güvenli bir noktada durup müdahale etti. Bölgede görevli Marmaris Orman İşletme arazözleri hemen kamyondaki yangını söndürdü.
Yangına ilk müdahaleyi Çetibeli'nde bulunan arazöz yaparken, ateşin ormanlık ve otluk alana sıçraması da önlendi. Olay yerine arazöz, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölge trafik ekipleri araçların güvenli geçişlerini sağlamak için yolu kısa süreli tek şeride düşürdü. - MUĞLA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa