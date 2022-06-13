Alerjisi olan ilaç nedeniyle 3 çocuk annesinin öldüğü iddiası

Küçükçekmece'de hastanede skandal olay, yanlış ilaç kadını öldürdü iddiası

İSTANBUL - Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde safra kesesindeki rahatsızlık üzerine tedavi gören kadına alerjisi olan ilaç verildiği iddia edildi. Erken müdahale edilmemesi üzerine 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Polikliniğinde yaşandı. İddiaya göre, 3 ay önce safra kesesindeki rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gelen 3 çocuk annesi Sevim Ermiş (45), yapılan tetkikler sonucu ameliyata edilmiş ve tedavisinin ardından evine gönderilmişti. Ameliyat bölgesinden rahatsızlanan kadın, bu gün tekrar hastaneye kaldırıldı. Sevim Ermiş, verilen ilacın alerjik reaksiyon göstermesi sonucu fenalaştı. Hastane görevlilerinin müdahalesine rağmen Sevim Ermiş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu öğrenen eşi Erdal Ermiş ve diğer yakınları fenalaşarak sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.