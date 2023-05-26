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Aleme isabet eden yıldırım cemaati korkuttu

Aleme isabet eden yıldırım cemaati korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta caminin minaresindeki aleme isabet eden yıldırım paniğe neden oldu, hasar gören alem koparak yere düştü.

Sivas'ta caminin minaresindeki aleme isabet eden yıldırım paniğe neden oldu, hasar gören alem koparak yere düştü.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Çiçekli Mahallesinde bulunan Alaca Camiinde meydana geldi. Öğle saatlerinde biranda yağan gök gürültülü sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Cuma namazı sırasında Alaca Caminin alemine yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle minarenin alemi koparak yola düştü. Minareden kopan parçalar ise etrafa saçıldı. Olayda kimse yaralanmadı.

"İçerde bizde neye uğradığımızı şaşırdık"

Mahalle sakinlerinden Metin Korkmazer, yıldırımın aleme isabet etmesiyle neye uğradıklarını şaşırdıklarını ifade ederek, "Cuma namazı sırasında, namaza daha başlamadan önce şiddetli bir yağmur başladı. Daha sonra şiddetli bir gök gürültüsü. İçerde bizde neye uğradığımızı şaşırdık. Biranda bizde şoke olduk. Ama dışarı çıkıp baktığımızda bu istemediğimiz görüntüyle karşılaştık. Uzak bir yere düştüğünü hissettik, ama yanımıza düşmüş şimşek" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Haberler

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