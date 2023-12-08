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Aldatıldığını düşünen genç adam eşini bıçaklayarak yaraladı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir genç adam, kendisini aldattığını düşündüğü eşini 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan koca gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aldatıldığını düşünen genç adam, eşini 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahalle'de meydana gelen olayda E.Ç. (23), kendisini aldattığını düşündüğü karısı S.Ç. (20) ile tartışmaya başladı. Evin önünde yaşanan tartışmada öfkeli koca, eşini 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırgan koca ise kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Aile İçi Şiddet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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