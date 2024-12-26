Alaşehir'de Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet güçleri tarafından şüpheli bir şahsın yapılan üst aramasında esrar, metamfetamin ve tabanca ele geçirildi. Şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri dün gece yaptıkları çalışmalarda, şüphelendikleri bir kişinin üzerinde arama yapmak istedi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan M.G. (25) isimli şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. M.G üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde 1,66 gram esrar maddesi, 3 parça halinde 18,72 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve şarjör içerisinde 2 adet fişek ele geçirildi. M.G. bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA