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Alaşehir'de Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Alaşehir'de Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan bir operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla M.D. (34) tutuklandı. Şahsın üzerinde ve otomobilinde çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinden' 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği tarafından yapılan sokak çalışmaları kapsamında fiziki takip sonucu Şeyh Sinan Mahallesi'nde yapılan ara yakalamada yakalanan şüpheli,

M.D. (34) isimli şahsın üzerinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 5 adet sentetik ecza hapı, 4 fişek metamfetamin, 1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca ve tabancaya ait 1 adet mermi, 1 adet av tüfeği ve 2 adet tüfek fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. M.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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