Üye Girişi
Haberler

Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaşehir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmada 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan C.Y. (29) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, K.U. (27) ve R.U. (19) isimli şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından müşterek yapılan çalışmalar kapsamında, Yeni Mahalle Mahallesi'nde yapılan eş zamanlı 3 ikamet aramasında C.Y. (29) isimli şahıs alınan ifadesinde hırsızlamış olduğu zeytinyağlarını, A4 bonzai karşılığında sattığı yeri beyan etmesi üzerine 66 adet (fişeklenmiş vaziyette) turuncu renkli sentetik kannobinoid maddesi emdirilmiş 123 içimlik kağıt ele geçirildi, konu ile ilgili; 5 litrelik şişe içinde zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan C.Y. (29) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, K.U. (27) ve R.U. (19) isimli şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alaşehir 3-sayfa manisa Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 13 Ağustos Salı Youtube'a neden girilmiyor? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off maçı ne zaman? Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Lille kim elendi? Fenerbahçe Lille maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Lille maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Ferdi Kadıoğlu ransfer oldu mu? EXXEN 2 kişi kullanabilir mi (FENERBAHÇE LİLLE)? Exxen tek maç satın alma var mı (FENERBAHÇE LİLLE)? Ferdi Brighton'a mı gidecek? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor? Ferdi neden yok? Ferdi sakat mı, kadroda yedeklerde yok mu(Fenerbahçe Lille) TRANSFER mi olacak? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, FB Avrupa maçı bugün mü? Acun düğünü ne zaman 2024? Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL- FENERBAHÇE LİLLE) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe elenirse ne oluyor, UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor? Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe Lille ihtimaller ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kruniç oynuyor mu? Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'inde Kruniç var mı? EXXEN canlı maç izle! CANLI ANLATIM (ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE LİLLE) EXXEN spor canlı izle! 13 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE LİLLE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Ağustos Fenerbahçe Lille maçı nereden izlenir?
title