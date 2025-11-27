Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 290 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Baklacı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.E.K. adlı şahsa yönelik düzenledikleri operasyonda 290 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Y.E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan Y.E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa