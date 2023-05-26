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Alaşehir'de korkutan yangın

Alaşehir'de korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 03.00 sıralarında tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın korkuttu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 03.00 sıralarında tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın korkuttu. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması ve itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Barış Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No: 27'de bulunan Nusrettin Kocatepe'ye ait müstakil evde çıkan yangında tek katlı bina kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın meydana geldiği evde yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi. Çevre sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine kısa bir sürede gelen itfaiye ekipleri yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangınla ilgili polisin soruşturması devam ediyor. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir Manisa 3. Sayfa Haberler

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