Alaşehir'de kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı - Haberler

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Alaşehir'de kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alaşehir'de kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah 10.00 sıralarında Alaşehir'e bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (33) yönetimindeki 35 N 1933 plakalı otomobil, Salihli istikametinden Alaşehir yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü E.B. ve yolcu konumunda bulunan İ.T. (32) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir Tragger Manisa 3. Sayfa Haberler

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