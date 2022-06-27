Alaşehir'de bin 812 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaşehir'de bin 812 kök kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Alaşehir'de bin 812 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alan içerisine ekilmiş vaziyette bin 812 kök kenevir bitkisi ile 103 kök kurumaya bırakılmış kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alan içerisine ekilmiş vaziyette bin 812 kök kenevir bitkisi ile 103 kök kurumaya bırakılmış kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alaşehir ilçesi Çeşneli Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında, Alaşehir Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Alaşehir Huzur Timi tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucunda, O.S.(31) isimli şahsın kendisine ait olan kiraz bahçesinin alt tarafında ormanlık alan içine yasadışı olarak kenevir bitkisi ektiğini belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, dere yatağında ekili vaziyette boyları 155 santimetre ile 325 santimetre arasında değişen bin 812 kök kenevir bitkisi ile 103 kök (kubar) kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili O.S. gözaltına alındı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Alaşehir Kenevir Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title