Alaşehir'de Bekçiler Okul Çevresinde Denetim Yapıyor
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri, okul çevrelerinde gece denetimleri gerçekleştirerek öğrencilerin güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Emniyet, denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri, okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirerek öğrencilerin güvenliğini sağlıyor.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, şehir merkezinde bulunan 17 okul ve çevresini 22.00 - 06.00 saatleri arasında kontrol ediyor. Denetimlerde şüpheli şahıslar incelenirken, ilgisiz kişilerin okul çevrelerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, gündüz saatlerinde okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemlerinin akşam saatlerinde de sürdürüldüğü vurgulanarak, öğrencilerin huzurlu bir şekilde eğitim-öğretimlerine devam edebilmeleri için denetimlerin gece-gündüz aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Bekçilerin ayrıca nöbetçi eczaneler çevresinde de kontrol yaptığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için görevlerini sürdürdüğü kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
