Alaşehir'de Ambulans Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı ambulans kazasında ağır yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Alaşehir–Denizli karayolu Çataltepe Kavşağı'nda meydana gelmişti. Denizli yönüne seyir eden B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, Alaşehir yönünden kavşağa giren M.P. (35) idaresindeki 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobildeki yolculardan Sadettin İnan (57), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.P. ile yaralanan 5 sağlık çalışanının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA