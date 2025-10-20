Haberler

Alaşehir'de Alev Alan Otomobilden Aile Kurtuldu

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangında, araçta bulunan sürücü ve aile üyeleri büyük bir tehlike atlatarak kurtuldu. Yangın, çevredeki bir vatandaşın müdahalesiyle söndürüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde alev alan otomobildeki aile büyük tehlike atlattı.

İlçede park halindeki bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Yangın esnasında araçta bulunan sürücü hemen dışarı çıkarken, arka koltukta oturan kadın ise yanındaki kızı çıkardıktan sonra ön koltukta oturan çocuğu da hızlıca alarak araçtan uzaklaştı. Çevredeki bir vatandaş tarafından suyla müdahale edilerek söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
