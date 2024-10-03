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Alaşehir'de 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Alaşehir'de 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri, 'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan D.Y. adlı şahısı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, 3 Ekim Günü 'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan hakkında 21 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ile aranan D.Y. adlı şahıs yakalandı. D.Y adli işlemlerine müteakip Alaşehir Kapalı Cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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