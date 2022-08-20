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Son dakika 3. sayfa: Karaköy'de soygun girişimi kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Karaköy'de soygun girişimi kamerada Minibüsle bir sokağa gelen 3 hırsız bir işyerini soymak istedi Kepenklerin kilidini patlatan hırsızlar alarm çalınca apar topar kaçtı Karaköy'de panelvan tipi araçla sabaha karşı bir sokağa giren kapüşonlu 3 hırsız, bir işyerini soymak istedi.

Karaköy'de soygun girişimi kamerada

Minibüsle bir sokağa gelen 3 hırsız bir işyerini soymak istedi

Kepenklerin kilidini patlatan hırsızlar alarm çalınca apar topar kaçtı

İSTANBUL - Karaköy'de panelvan tipi araçla sabaha karşı bir sokağa giren kapüşonlu 3 hırsız, bir işyerini soymak istedi. Kepenklerin kilidini patlatan hırsızlar alarm çalınca apar topar kaçarken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 05.15 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı panelvan tipi bir araçla sokağa gelen kapüşonlu 3 hırsız, vakit kaybetmeden işe koyuldu. Şahıslar kepengin kilitlerini kırmaya çalıştığı esnada birden işyerinin alarmı çalmaya başladı. Sesleri duyan hırsızlar kilitleri kırdı ancak içeriye girmeden hızla geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Yaşananlar o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

Karaköy 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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