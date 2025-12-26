Yılbaşı tedbirleri Alaplı'da masaya yatırıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen İlçe Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, yılbaşı öncesi alınacak güvenlik tedbirleri ile yürütülen asayiş çalışmaları değerlendirildi.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Güzel ve İlçe Emniyet Müdürü Baki Acar tarafından yılbaşı tedbirleri başta olmak üzere ilçe genelinde yürütülen güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme sunumları yapıldı.

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan önlemler, sahadaki uygulamalar ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı.

Koordinasyon toplantısında ayrıca, 2026 yılı boyunca da ilçe genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla güvenlik birimlerinin sahadaki etkinliğinin artırılması ve çalışmaların koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürülmesi kararlaştırıldı. - ZONGULDAK