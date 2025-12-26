Haberler

Yılbaşı tedbirleri Alaplı'da masaya yatırıldı

Yılbaşı tedbirleri Alaplı'da masaya yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen İlçe Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda yılbaşı öncesi alınacak güvenlik tedbirleri ile asayiş çalışmaları değerlendirildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen İlçe Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, yılbaşı öncesi alınacak güvenlik tedbirleri ile yürütülen asayiş çalışmaları değerlendirildi.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Güzel ve İlçe Emniyet Müdürü Baki Acar tarafından yılbaşı tedbirleri başta olmak üzere ilçe genelinde yürütülen güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme sunumları yapıldı.

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan önlemler, sahadaki uygulamalar ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı.

Koordinasyon toplantısında ayrıca, 2026 yılı boyunca da ilçe genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla güvenlik birimlerinin sahadaki etkinliğinin artırılması ve çalışmaların koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürülmesi kararlaştırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
'Asla birlikte olunmaması gereken erkekler' listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaştı
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek'in yüzünü güldüren haber! Jet hızıyla paylaşım yaptı
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Bahis dosyasına giren Süper Lig maçı! 8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın

8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın