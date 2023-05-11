Alaplı'da silahlı kavga: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir şahıs, alkol alırken tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Çayboyu Sokak Kapalı Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan E.A.(50) ve S.Y.(29) pazaryeri arkasında otobüsün içinde alkol alırken bir anda tartışmaya başladılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A., arkadaşı S.Y.'yi silahla ateş etti. Ayağına rast gelen kurşun ile S.Y yaralandı. Olay, polis ve 112'ye bildirildi. Ayağından yaralanan S.Y'yi arkadaşı tarafından ve acil servis ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi. Arkadaşını silahla yaralayan E.A. kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK