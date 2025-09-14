Haberler

Alaplı’da Okul Servislerine Sıkı Denetim

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma trafik ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerinde detaylı denetimler gerçekleştirdi. Emniyet kemerleri, dur levhaları ve sürücü belgeleri gibi konularda yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma trafik ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerini tek tek denetledi. Denetimlerde hem araçlar hem de sürücüler detaylı kontrolden geçirildi.

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte Alaplı'da okul servislerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, öğrenci taşıyan servisleri durdurarak kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Denetimlerde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servislerinin; emniyet kemerleri, dur levhaları, okul taşıtı yazıları, koltuk düzeni, kamera sistemleri, yangın tüpleri, ilk yardım çantaları ve ışık donanımları tek tek kontrol edildi. Ayrıca sürücülerin zorunlu belgeleri, sabıka kayıtları ve trafik sicilleri incelendi. Yapılan alkol ölçümlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kontroller sırasında jandarma trafik ekipleri sürücüleri, periyodik araç bakımlarını aksatmama konusunda uyarırken, denetimlerin ardından servis şoförlerine kısa bir bilgilendirme semineri de verildi.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı, öğrenci güvenliğini öncelikli tuttuklarını vurgulayarak denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini açıkladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
