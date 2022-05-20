Alaplı'da karşıya geçen yayaya otomobil çarptı - Haberler

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Alaplı'da karşıya geçen yayaya otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alaplı'da karşıya geçen yayaya otomobil çarptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otobüse binmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otobüse binmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Yeni Siteler Okullar Caddesi üst geçit meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okullar Caddesi'nde otobüse binmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan Behiye N. Ö.'ye Siteler bölgesinden seyir halinde olan M.A. idaresindeki 67 AAE 086 plakalı Hyundai marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen kadın yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Otomobil, okullar, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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