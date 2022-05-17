Alaplı'da bıçaklı yaralama: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaplı'da bıçaklı yaralama: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Alaplı'da bıçaklı yaralama: 3 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Gece saatlerinde Zonguldak'ın Alaplı Karşıyaka meydana meydana geldi. İddiaya göre Ereğli İlçesinden gelen bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 işi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka, Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title