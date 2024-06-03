Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Safari Araçlarını Denetledi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgede faaliyet gösteren safari araçlarını denetleyerek sürücü ve yolcuları bilgilendirdi.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte özellikle turistlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde faaliyet gösteren safari ve benzeri araçlara yönelik denetimler sıklaştı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerindeki safari araçlarını denetleyerek sürücü ve yolcuları bilgilendirdi. Trafik Jandarması timlerince 21 aracın denetimi yapılırken, safari turlarına katılan yolculara ve sürücülere Genel Trafik kuralları, durma/duraklama ve yolcu indirme ve bindirme kuralları, Hız kuralları ve takip mesafesi, geçme ve geçilme kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi ve alınması gereken tedbirler hatırlatılarak bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA