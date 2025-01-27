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Alanya'daki Otel İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı

Alanya'daki Otel İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki 12 katlı otel inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki otel inşaatında çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Cikciklli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi'nde bulunan 12 katlı bir otel inşaatında çıktı. Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında binada mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla vinçle kurtarıldı. Ekipler, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemeler devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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