Alanya'da klima deposu alevlere teslim oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depoda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Alanya ilçesi Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi üzerinde bulunan kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyerek deponun tamamını saran yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına 7 itfaiye aracı ve 2 sulama tankeriyle müdahale edilirken, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek amacıyla iş makineleri de çalışmalara destek verdi. Yoğun müdahale sonucu yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

