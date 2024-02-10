Alanya'da zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Oba Mahallesi D-400 karayolu Gazipaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 AYR 393, 07 UF 715 ve plakası belirlenemeyen başka bir araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapalı olan şerit bir süre sonra açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA