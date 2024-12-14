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Alanya'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Alanya'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, D-400 karayolunda bir aracın tali yoldan ana yola çıkarken diğer bir araca çarpması sonucu zincirleme kazaya dönüştü. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Antalya'nın Alanya ilçesinde medyada gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Alanya'nın Keşefli Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ö'nün kullandığı 07 HCT 08 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Mustafa Y'nin kullandığı 34 CRZ 497 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Y'nin kullandığı 34 CRZ 497 plakalı araç, karşı şeritte seyir halinde bulunan yabancı uyruklu Mıke Brenneke'nin kullandığı 34 DBV 643 plakalı araca çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdehalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazada yolculardan Mıke Brenneke, Filiz Brenneke, Elke Brıgıtte Lehman hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü Ali Ö ve yabancı uyruklu vatandaşın kullandığı araçta yolcu olan Beate Murer isimli kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kazada şüpheli Mustafa Y ise kazayı yara almadan kurtuldu.

Kazaya sebebiyet veren şüpheli Mustafa Y, nöbetçi Cumhuriyet savcısın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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