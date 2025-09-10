Alanya'da Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tüneller mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elikesik Mahallesi 2'nci tünelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tünel içerisinde seyir halindeki araçların peş peşe çarpışması sonucu zincirleme kaza yaşandı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle D-400 kara yolunun Alanya çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - ANTALYA