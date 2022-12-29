Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da zabıtadan yılbaşı denetimi

3. Sayfa Haberleri

Alanya'da zabıtadan yılbaşı denetimi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin olarak devam eden denetimlerini yılbaşı öncesi de sürdürdüler.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin olarak devam eden denetimlerini yılbaşı öncesi de sürdürdüler. Ekipler; pastane, fırın ve kantinlerde hijyen ve gramaj denetimi yaptılar.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Alanya genelinde rutin olarak yapılan denetimlerini vatandaşların daha fazla alışveriş yaptığı yılbaşı öncesi de sürdürdüler. Alanya'daki pastane, fırın ve okul kantinlerinde denetim yapan ekipler, hem işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol ediyor hem de gramaj kontrolü yapıyorlar.

Hileye geçit yok

Hijyen konusunda yetersiz olan işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, kısa süre içerisinde sorunların giderilmemesi durumunda ceza işlem uygulayarak halk sağlığını riske atacak hiçbir duruma müsamaha göstermiyorlar. Ayrıca bazı işletmelerin yaptığı gramaj hilesinin önüne geçen ekipler, ürünleri tek tek tartarak belirlenen ve standart gramajın altında üretim yapan işletmelere ceza kesiyorlar.

Yeni yılla birlikte zabıta ekiplerinin tüm işletmelerde yaptığı denetimlerin düzenli olarak devam edeceği vurgulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Alanya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title