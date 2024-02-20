Alanya'da yürüyüş yolunda çıkan tartışmada silahlı saldırı: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yürüyüş yolunda çıkan tartışmada silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Olay, Güller Pınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'ndaki yürüyüş yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs ile iki kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ismi belirlenemeyen şahıs, silahla tartıştığı iki kişiye ateş etti. İki kişiden biri vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanırken, diğeri ise hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralıların olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerini şeritle güvenlik çemberine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı noktada inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. - ANTALYA