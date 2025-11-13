Haberler

Alanya'da Yürüyen Kadına Saldırı: Saldırgan Kayıplara Karıştı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürüyen Ukraynalı bir kadına saldırarak yüzünde iz bıraktı. Olayın ardından polis, saldırganı aramaya başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürüyen bir kadına önce yumruk attı ardından sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı. Saldırı sonrası yüzüne dikiş atılan Ukraynalı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırganı ararken olay anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir şahısla karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle şahıs kadına önce yumrukla saldırdı ardından elindeki sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı. Saldırının ardından şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırganı arıyor.

Olay anları ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Haberler.com
