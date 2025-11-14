Haberler

Alanya'da Yolda Yürüyen Ukraynalı Kadına Saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen Ukraynalı kadına yumruk atıp makas ile saldırdı. Kadının sağlık durumu iyi, saldırgan ise gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen bir kadına önce yumruk attı. ardından elinde bulundurduğu makas ile yüzüne çizik attı. Saldırı sonrası yüzüne dikiş atılan Ukraynalı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırgan A.T'yi akşam saatlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.T sabah saatlerinde Alanya Adliyesine sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen A.T(27) ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle erkek şahıs kadına önce yumrukla saldırdı ardından elindeki makas ile kadının yüzüne çizik attı. Saldırının ardından şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırganı güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak A.T isimli şahıs olduğunu belirledi. Polis ekipleri akşam saatlerinde A.T'yi evinde gözaltına aldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şahıs sabah saatlerinde Alanya Adliyesine sevk edildi.

Olay anları ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.