Alanya'da Yolda Yürüyen Ukraynalı Kadına Saldırı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen bir kadına önce yumruk attı. ardından elinde bulundurduğu makas ile yüzüne çizik attı. Saldırı sonrası yüzüne dikiş atılan Ukraynalı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırgan A.T'yi akşam saatlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.T sabah saatlerinde Alanya Adliyesine sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen A.T(27) ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle erkek şahıs kadına önce yumrukla saldırdı ardından elindeki makas ile kadının yüzüne çizik attı. Saldırının ardından şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırganı güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak A.T isimli şahıs olduğunu belirledi. Polis ekipleri akşam saatlerinde A.T'yi evinde gözaltına aldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şahıs sabah saatlerinde Alanya Adliyesine sevk edildi.

Olay anları ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA