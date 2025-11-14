Alanya'da Yolda Yürüyen Kadına Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolda yürüyen bir kadını önce yumruklayıp, ardından makasla yüzünü çizen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesinde "Psikolojim çok kötüydü. Bir anda kadına vurdum ve sürüklemeye başladım. Ne yaptığımın farkında değildim. Çok pişmanım, özür dilerim" dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen Abdulmutalip T. (27) ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle şahıs, kadına önce yumrukla saldırdı, ardından elindeki makasla kadının yüzünü çizdi. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın Abdulmutalip T. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, şüpheliyi akşam saatlerinde evinde yakalayarak gözaltına aldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından zanlı, sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

"Özür dilerim"

Kadına saldırıda bulunan Abdulmutalip T.'nin ifadesinde, "Kısa süre önce iş bulmak amacıyla Alanya'ya geldim. Sezon bittiği için iş bulamadım. Sokaklarda hurda toplamaya başladım. Olay günü sabah yine hurda toplamak için çıktığımda karşıma hiç tanımadığım bu kadın çıktı. Psikolojim çok kötüydü. Bir anda kadına vurdum ve sürüklemeye başladım. Ne yaptığımın farkında değildim. Çok pişmanım. Özür dilerim" dediği öğrenildi.

Abdulmutalip T., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA