Alanya'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolcu otobüsü, refüjde bulunan ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüs şoförü ve 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden gelen İ.E'nin (65) kullandığı Metro Turizm'e ait 42 AFV 361 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Ağaç ve aydınlatma direğine çarparak durabilen otobüsteki şoför ve 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA