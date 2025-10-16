Haberler

Alanya'da Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Alanya'da Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü N.T.T., araç içinde sıkışarak yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesine D-400 karayolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Dili boğazına kaçan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Kaza, gece saatlerinde Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. (40) idaresindeki 21 AGL 864 plakalı yolcu otobüsü ile N.T.T. (37) yönetimindeki 34 NRE 136 plakalı Hyundai marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü N.T.T. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Kazada yaralanan sürücünün dili boğazına kaçarken, çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak sürücünün nefes almasını sağladı.

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.