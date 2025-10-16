Alanya'da Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesine D-400 karayolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Dili boğazına kaçan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Kaza, gece saatlerinde Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. (40) idaresindeki 21 AGL 864 plakalı yolcu otobüsü ile N.T.T. (37) yönetimindeki 34 NRE 136 plakalı Hyundai marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü N.T.T. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Kazada yaralanan sürücünün dili boğazına kaçarken, çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak sürücünün nefes almasını sağladı.

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA